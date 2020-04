14 abr 2020

Compartir en google plus

No son pocos los famosos que se están poniendo a disposición de sus seguidores para someterse a sus preguntan y saciar su curiosidad sobre cómo llevan la cuarentena o sobre otros aspectos de su vida privada. Uno de los últimos en satisfacer las dudas de sus 'followers' mediante un directo en Instagram, ha sido Asraf Beno, que ha hablado abiertamente de sus planes de futuro con Chabeita Pantoja.

Junto a ella está pasando la cuarentena. Y asegura que es una situación que piensan aprovechar para salir más reforzados como pareja. Porque, aunque reconoce que pocos apostaban por su relación cuando comenzaron, ahí están, más de un año después, alejados de las polémicas que sí protagonizaron meses atrás (véanse aquí las imágenes de su discusión más violenta)...

"Nosotros tampoco pensábamos que fuésemos a durar... Eso no se sabe. Nos complementamos y no tenemos problemas. Ahora en la cuarentena hay incluso parejas que han roto, como Adara y Gianmarco, pero con nosotros no puede ni la cuarentena. Estamos todo el día haciendo cosas y ahora estamos aprendiendo a hacer yoga", explicaba el modelo.

Nosotros tampoco pensábamos que fuésemos a durar"

Es más, confirmaba que las informaciones que habíamos leído hace semanas, no van mal encaminadas: ya están pensando en sellar su amor mediante matrimonio: "¿Qué si nos casamos? ¡Obviamente!". Despejaba la incógnita, también, de cuándo va a suceder: "A ver, cuando Alberto quiera ser el padrino".

Un guiño al hijo de su pareja, con quien ha demostrado tener una enorme complicidad y al que se han llevado a algún que otro viaje para estrechar los lazos y comprobar que la convivencia como familia, funciona. ¿Quién dice ahora que lo suyo no es nada más que un montaje?