16 abr 2020 sara corral

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez son, desde hace muchos años, dos de las caras más seguidas del programa 'Sálvame'. Más allá de una simple relación personal, ambos han construido una bonita amistad que ha sido la envidia de muchos en ciertas ocasiones. Aunque a veces entre ellos, como en todas las relaciones, hay diferencias, han demostrado ser grandes amigos, algo que pudimos ver recientemente cuando Fran Álvarez, ex marido de Belén, murió.

Ahora, que el COVID-19 ha hecho que todos modifiquemos nuestras rutinas para intentar acabar con este virus, Belén Esteban está conociendo una nueva faceta suya, la de cocinera. Día tras día, y en pleno directo, Belén conecta con el plató de 'Sálvame' para enseñar una nueva receta, pero ayer, le trajo algún que otro problema.

Lo que empezó siendo una pequeña de guerra de bromas, acabó con un ajuste de cuentas en toda regla. Tras cuestionar a Jorge Javier como un clasista y elitista, el pasado ha salido a la luz. "En alguna ocasión me he sentido que me has dejado de lado, excluida", le comenzaba diciendo Belén, a lo que él contestaba: "Te estás equivocando porque igual no era por elitismo".

Jorge, que entre risas trataba de justificarse, le decía: "Siempre le dije que entonces yo nunca le llamaba porque nunca estaba lista, la Belén que yo conozco ahora de salir, que hace planes, sale a cenar... antes no existía". Aunque salieron a la luz ciertos temas que la audiencia desconocía por completo, ambos trataron de reírse de la situación y restarle importancia.

Belén acababa diciendo mientras se despedía: "Mira, ¿sabes lo que te digo? y no es por echarme flores pero en los mejores momentos de tu vida, la que ha estado a tu lado profesionalmente, ¿quién ha sido? Belén Esteban".