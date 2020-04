18 abr 2020

El amor no tiene edad, y cada vez que una nueva pareja con una notable diferencia de edad se hace pública, esta frase se hace más real. Es el caso de Nadine Gonçalves, madre de Neymar, que a sus 53 años ha hecho público su romance con un gamer de 22. Días después de saltar la noticia, ya se conocen más datos sobre él. Como que se llama Tiago Ramos, forma parte de 4K EASY GAME, uno de los equipos más exitosos de e-games de Brasil y ha recibido la aprobación del futbolista: "Sé feliz, mamá. Te quiero", escribía Neymar junto a la romántica imagen que ha compartido su madre.

Pero las críticas no han tardado en llegar, porque muchos ven en esta relación una oportunidad del joven para acercarse a su ídolo, el propio futbolista, especialmente después de que algunos meses atrás escribiera en su Instagram mensajes como: "Neymar, eres fantástico. No sé explicar la emoción de ser fan de una figura como tú. Me motiva mucho verte jugar" o "Un día espero leer ese mensaje contigo, ser tu ‘hermano’ y jugar a tu lado. Sé que un día te conoceré, porque soy un chaval soñador y no desisto de mis objetivos".

Sea como sea, la cuestión es que Nadine ha decidido ser feliz sin que le importen las críticas, al igual que una vez también lo hicieron famosas como Ana Obregón, que en el 2006 presentó a su nuevo novio, Darek, un polaco 30 años menor que ella; Sara Montiel, al casarse a los 75 años con Tony Hernández, un cubano de 38 o Marujita Díaz, que a los 80 años vivió un apasionado romance con Dinio García, de 39 años.

También al otro lado del océano hay sonados casos. Como el de Madonna, que parece sentir predilección por los jóvenes bailarines, a los que la prensa ha apodado 'toy boys'. Hace escasos meses unas fotografías confirmaban el nuevo idilio de la cantante, de 61 años, y Ahlamalik Williams, de 25. Antes de él también probó suerte en el amor junto a Timor Steffens, que actualmente tiene 32 años, Brahim Zaibat, 30 años menor que ella o Jesús Luz, con el que existía una diferencia de edad de 29 años.

Mucho se habló también del romance de Kylie Minogue con Andrés Velencoso, 10 años menor que la cantante, o el matrimonio de Demi Moore con Aston Kutcher, nacido 16 años después que ella. Pero no fue la única conquista de la estadounidense. En su currículum amoroso también figura el nombre de Nick Jonas, componente de los Jonas Brothers y ahora felizmente casado con Priyanka Chopra.

Divas de Hollywood como Sharon Stone o Susan Sarandon también encontraron el amor en brazos de jóvenes veinteañeros o treintañeros. La intérprete de Instinto básico lo hizo junto a Martin Mica, un musculoso modelo 27 años menor que ella. En el caso de Sarandon, la actriz rompió a los 68 años y tras cinco de relación con Jonathan Bricklin, de 37, en un 'reality show' estadounidense.

Todas ellas, a las que se les ha denominado 'cougar' — mujeres que buscan una pareja más joven— han demostrado que la edad es solo una cifra.