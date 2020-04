21 abr 2020

"Es alucinante, parece que me han dado una paliza. Soy una imbécil". Esta afirmación es de Fiama, a la que conocimos en 'La isla de las tentaciones' (todas las parejas que rompieron tras su paso por el concurso), y la realiza tras mostrar cómo se ha dejado la cara después de usar, de manera inadecuada, un succionador de granos con la que se la ha destrozado por completo.

Porque, si bien es cierto que durante esta cuarentena estamos experimentando, utilizando aparatos que teníamos aparcados en un rincón o adquiriendo algunos para hacer más entretenido el encierro, lo cierto es que debemos tener cuidado cuando manejamos algo por primera vez o cuyo funcionamiento nos es desconocido.

La ex de Álex Bueno ha explicado en sus 'stories' de Instagram que, en su caso, fue por cambiar de aparato: "Pillé uno que no es el que utilizo normalmente y empecé a succionar. Pensaba que me estaba quitando todas las impurezas genial y parece que me han dado una paliza".

Pero no, el realidad se produjo unas lesiones en su rostro que ha mostrado sin problemas a sus seguidores, a pesar del "mal rollo" que dan las imágenes. "Esto es lo que hay sin filtro, fatal porque se me va a empezar a quedar cada vez más morado", relata Fiama que, acto seguido, tranquiliza a sus seguidores.

Así se le ha quedado la cara a Fiama tras cambiar de succionador de granos.

"No me está doliendo, gracias a Dios. Voy a estar un poquito desaparecida ya que mi cara es un cuadro", relataba. A las pocas horas, mostraba cómo el maquillaje puede tener efectos milagrosos, usándolo para tapar ese destrozo que se había provocado y que le servirá para aprender a tener más cuidado la próxima vez.