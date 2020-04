21 abr 2020 sara corral

Pastora Soler es una de las voces más conocidas y adoradas del panorama musical de nuestro país. Hace poco, la joven cantante volvió a sorprendernos a todos al dar a conocer su segundo embarazo, momento que esperaba con gran ilusión. Y ahora, que la cuarentena nos tiene a todos confinados, la cantante está intentado disfrutar de sus hijas lo máximo posible.

Hoy, la joven ha querido sorprender a todos con esta tierna imagen junto a dos hijas bajo la que escribía: "Lo mejor de la cuarentena! Estar por y para ellas cada minuto del día". Y a la fans y amigos contestaban enviando mensajes de apoyo y amor.

No es la primera vez que Pastora comparte estos momentos tan íntimos con sus seguidores. En más de una ocasión, la cantante se ha sincerado por completo con sus seguidores sobre su vida personal. "Nuestras dos Estrellas no han hecho más que sacar lo mejor de ti y hacerte brillar aún más.Te has convertido en un padrazo", le decía hace poco a su marido.

Además, Pastora ha seguido trabajando activamente hasta que el COVID-19 ha interrumpido toda actividad. "Porque somos capaces de compaginar con nuestro trabajo un embarazo,la maternidad,la lactancia y todo lo que se nos ponga por delante", escribía al pie de foto en el rodaje de su último proyecto.