22 abr 2020

Las informaciones empezaban a circular el pasado fin de semana: ¿había puesto punto y final Gloria Camila Ortega a su relación con David, el joven junto al que apareció primera vez el pasado diciembre? Durante días se ha hablado de una presunta nueva soltería de la hija de Ortega Cano, atendiendo a la cantidad de tiempo que hace que no se les ve juntos.

Ahora, ella ha querido ser tajante y zanjar el debate de una vez por todas. Lo ha hecho con unas escuetas (pero efectivas) declaraciones a 'Jaleos', donde deja claro que su relación de pareja va de maravilla, y que esa ausencia de imágenes se debe, simplemente, a que prefieren disfrutar de su intimidad sin la presencia de cámaras o fotógrafos.

"No, no hay ruptura, estamos muy bien y simplemente hemos decidido llevar la relación de forma más privada y más íntima, cuanto menos sepan, menos se meten", sentencia Gloria, que asegura que es todo un invento de su exsuegra, Carmina, a la que lanza un mensaje: que se encargue de educar a su hijo, Kiko Jiménez, en vez de estar tan pendiente de si ella tiene o no pareja.

Gloria y Kiko, que llegaron a comprometerse, rompieron el pasado verano. A él le costó algo menos rehacer su vida sentimental y caer en los brazos de Sofía Suescun. Ella le daba una nueva oportunidad al amor poco antes de terminar 2019. Ahora ha decidido que esa historia suceda de una manera muy diferente a la que mantuvo con el de Linares: apartada de los focos.