Surgió como algo espontáneo. Nada más comenzar la cuarentena. Los primeros días, fue a las diez de la noche. Luego, se decidió que se trasladara a las ocho de la tarde, para que los niños pudieran participar. Hablamos de esos aplausos que, cada día desde el pasado 14 de marzo, dedica la ciudadanía al personal sanitario que lucha para frenar la pandemia a su paso por España.

Un gesto solidario, de reconocimiento y, también, que sirve para comprobar que todos los vecinos siguen estando bien. Algo que, a simple vista, no podría parecer mal a nadie... Sin embargo, las declaraciones realizadas ayer por Nacho Vidal en 'Sálvame' han generado un enorme revuelo. Sobre todo, porque parece menospreciar la tarea que se está haciendo desde hospitales y demás centros sanitarios.

"Me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las ocho todo el mundo se pone a aplaudir. No quiero menospreciar a nadie, pero no entiendo por qué se sale a aplaudir por algo a lo que todos tenemos derecho, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros quienes pagamos a policías, a bomberos, a médicos...", era reflexión que realizaba en voz alta.

Aún tenía más: "No tengo nada en contra, no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan". Era entonces cuando, Jorge Javier Vázquez, le dejaba claro que él, con si trabajo, no salvaba vidas.

Amén de las controvertidas declaraciones sobre los aplausos, aprovechaba su intervención en el programa de Telecinco para lanzar una crítica al Gobierno: "Por cierto, ¿a dónde va el dinero de las 700.000 multas que se están poniendo durante esta cuarentena? ¿Dónde está yendo el dinero de los impuestos que pagamos todos? ¿Sabes quién tiene la culpa de esto? Los comunistas, que nos van a robar las casas y a nuestros hijos. Y a mí me van a robar el jardín.