22 abr 2020

Uno y otra lo han manifestado en más de una ocasión: son primos, pero la relación que tienen es prácticamente de hermanos. Kiko Rivera y Anabel Pantoja son uña y carne. El afecto que se tienen es innegable. Así que, si a alguien le puede permitir ella que le haga una parodia, es al 'DJ'.

Y lo ha hecho de nuevo. Porque parece que Kiko está con el sentido del humor en su mejor momento durante este encierro. En esta ocasión, ha puesto de manifiesto una de las preocupaciones de su prima de estos días: los kilos que ha cogido, como muchos españoles, durante el confinamiento.

"Esto es pura grasa... Es la mayonesa y el chocolate, ¿vale? Y no tengo bigote, ¿vale? Lo voy a aclarar, no es bigote, es una mancha hormonal. Y he engordado, claro que he engordado", se escucha a Kiko decir mientras se levanta la camiseta para enseñar la tripa. A ella, le ha hecho gracia, y así lo ha manifestado con unos emoticonos en los comentarios junto al vídeo.

Anabel, que se está entregando al máximo por entretener a sus seguidores durante este confinamiento, se sinceró hace tiempo, tras colocarse una banda gástrica para perder peso, que había mantenido una relación peligrosa con la comida. También ha mostrado las diferentes dietas que ha seguido, llegando a ponerse en manos de la entrenadora personal de 'Sálvame' para lleva una vida más activa y saludable.

Ahora, en medio de esa cuarentena que pasa en Canarias al lado de su prometido, Omar Sánchez, parece que se le está yendo de las manos (al menos, así lo dice su primo). Sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo se ha puesto a ejercitarse en el salón de casa para poner remedio.