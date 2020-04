23 abr 2020 sara corral

Kiko Matamoros lleva un par de días especialmente sensible. Y es que, en los programas donde trabaja, 'Sálvame' y 'Viva la vida', han decidido hacer un repaso de su vida contando sus mejores y sus peores momentos. Además de recordar bonitos momentos, también ha propulsado a que viejas guerras vuelvan a salir a la luz, y estás, le da causado algún que otro disgusto.

Desde que Kiko Matamoros desvelará sus pensamientos sobre la mala decisión que tomo al haber permanecido casado con Makoke tras la gran crisis que pasaron juntos, la que fuera su mujer le ha atacado sin piedad.

Kiko, que sufría un ataque de ansiedad en pleno directo, tenía que solicitar ayuda médica del programa mientras decía: "No, se la tendría que pedir yo a ella porque se ha quedado con todo lo mío".

"No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad y nervios, he vomitado y se me había disparado la tensión", continuaba diciendo Kiko a lo que sentenciaba: "Tenemos una hija en común, lo mejor sería evitar estas cosas".