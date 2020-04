26 abr 2020 sara corral

Jon Kortajarena es uno de los modelos más seguidos y admirados de la actualidad. El joven, que se ha convertido en un icono para mitad del planeta, ha sido hoy muy atacado en redes por esta última actuación que ha tenido con un repartidor de comida a domicilio, y por el que ha tenido que pedir perdón públicamente. ¿Tendrá estos graves consecuencias para el joven ?

El joven, que estaba viviendo en Los Ángeles, tuvo que volverse rápidamente a España tras conocerse que su madre estaba enferma pasando el COVID-19. Una vez aquí, el joven ha protagonizado un duro momento con un repartidor de comida al que, según dicen su seguidores, habría humillado.

"Me dijeron que me la traerían en 20 minutos, pero a las dos horas no había llegado y reclamé", escribía Jon al repartidor mientras este le pedía perdón y le rogaba paciencia dadas las circunstancias, a lo que es contestaba: "Yo he pedido una tortilla hace dos horas, ¿Cuándo va a venir?".

El joven ha tenido que pedir perdón a través de las redes sociales diciendo: "Para la gente que no quiera molestarse en ver los stories, sólo explicaros que en primer lugar, yo no vivo en España y no conocía las condiciones de los trabajadores de globo. Honestamente".

Para tratar de justificar sus actos, cerraba el mensaje diciendo: "He pedido disculpas. Pero creo que el contexto de la situación es importante. Y también creo que los insultos y las amenazas, no son una forma constructiva de comunicarse. Todos podemos equivocarnos, pero eso no justifica ciertas actitudes".