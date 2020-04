27 abr 2020

Si algo nos quedó más que claro en la primera edición de 'GH Dúo', fue el bien que Irene Rosales le había hecho a Kiko Rivera desde que comenzaron su relación. Fue en el propio 'reality' donde el hijo de Isabel Pantoja descubrió al público que había pasado por un proceso de rehabilitación para superar ciertas adicciones y se puso de manifiesto el papel tan importante que su mujer tuvo en ello. Y en el haber dado un cierto orden a su vida.

Para Irene, ese programa fue un antes y un después. Sobre todo, porque conectó con la audiencia y le ofrecieron un trabajo de colaboradora en 'Viva la vida'. Y, aunque al principio tuvo que hacer frente a las críticas por ser la 'mujer de', ahí está, asentada en el espacio que presenta Emma García, aunque ahora las intervenciones tengan que llevarse a cabo desde casa.

Irene Rosales se vuelve a poner su traje de novia cuatro años después.

Ayer, Rosales demostró que su amor por Kiko es no solo verdadero, sino incondicional. Y se volvió a poner ese vestido de novia con el que dio el 'sí, quiero' al 'DJ' hace ya cuatro años. En medio del confinamiento, la modelo se ha inventado de todo para pasar el tiempo, y ha rescatado ese vestido blanco y demostrado que aún le vale.

Aunque le costaba un poco... Irene se lo ponía para que la viéramos en directo y lanzaba un grito de victoria: "¡Me ha cerrado!". Y explicaba: "Cuando me casé yo no me había operado del pecho y ahora estoy ahogada". Con todo y con eso, volvió a lucirlo con esplendor ante las cámaras de televisión.

La sevillana, que le pidió a su marido que se casaran de nuevo hace unos meses, en el mismo escenario que ahora tanto echa de menos (el plató de 'Viva la vida', reconocía que la idea sigue en pie, pero que "ahora no es el momento, yo quiero una boda con invitados, mis amigos". Como tantos otros, esa celebración por todo lo alto en su caso para reconfirmar su amor, tendrá que esperar a que amaine la tempestad del coronavirus,