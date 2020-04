27 abr 2020

Compartir en google plus

Cuando en España comenzaban a darse los primeros datos preocupantes de la pandemia, Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, se convertían en dos de los primeros rostros conocidos en anunciar públicamente que se habían contagiado con el Covid-19. Les pilló en Australia por motivos de trabajo y fue allí donde cumplieron la cuarentena antes de, a las dos semanas y tras la repetición de un test en el que dieron negativo, regresaban a Los Ángeles.

En medio de las donaciones económicas tan necesarias para impulsar al sector sanitario, ellos han decidido hacer una 'donación' diferente: de sangre. Un plasma que, tras haber pasado la enfermedad y ya recuperados y siendo portadores de anticuerpos (como así desvelaron tras un análisis específico), puede ser muy valioso en la investigación de la vacuna que frene esta pesadilla.

"No solo los investigadores se han puesto en contacto con nosotros, sino que les hemos dicho: '¿Quieren nuestra sangre? ¿Podemos dar plasma? Y, de hecho, lo vamos a dar a sitios donde esperamos que puedan trabajar en lo que me gustaría llamar la Hank-cuna", explicaba el actor, que acto seguido bromeaba: "No voy a ponerle un 'copyright' ni a quedarme con el monopolio, ni llevarla a la oficina de patente".

El matrimonio, uno de los más duraderos de Hollywood, está dispuesto a dejar de dar vida a papeles en la gran pantalla durante un momentos para convertirse, si la investigación llega a buen puerto, en héroes de verdad.