28 abr 2020 ángeles villacastín

Cristina Padilla es la actriz malagueña que protagoniza el musical Annie, con el que ha realizado una gira por España de la mano de la productora Theatre Properties, de la que su padre es director y productor (Tomás Padilla). Tiene 12 años y su primera incursión en las artes escénicas fue con tan solo 27 días, junto a su madre, la también actriz Cristina Fargas. A los siete meses de edad, debutó en el Garrick Theatre de Londres, como hermana de Wendy en el musical Peter Pan. También ha trabajado en Jekyll & Hyde en México; o El maravilloso Mago de Oz. Cristina pertenece a la tercera generación de artistas dedicados al teatro. Es nieta de quien fue gerente del Consorci del Teatre Fortuny durante 16 años, Josep María Fargas.

Hoy Corazón Confinada como miles de niños españoles, Cristina me cuenta cómo pasa esta cuarentena junto a sus mascotas. ¿Cómo se llaman?

Cristina Padilla Pipi, Lucas y Juliette, que trabaja en el musical y es Sandy.

H.C. Ahora que pasáis tanto tiempo juntos. ¿Cómo se comportan Pipi y Lucas?

C.P. Habitualmente mi madre trabaja y yo estoy en el colegio y en el musical. Ahora están super felices porque estamos en casa. Se pasan todo el día en el jardín. Son felices como perdices.

H.C. ¿Cómo llegaron a tu vida?

C.P. Lucas tiene nueve años y fue un regalo de mi madre. Pipi tiene cinco años. Yo insistí mucho en tener otro perro para que le hiciera compañía a Lucas. Un día, cuando regresé del colegio, me dijo mi madre: «Ve al jardín». Cuando llegué, les vi a los dos jugando. ¡Qué alegría me dio! Además, se llevan muy bien, son inseparables, no pueden vivir el uno sin el otro.

H.C. Hablemos de Juliette.

C.P. Sí. Juliette es la mascota por parte de padre. Es mexicana y no tiene raza, pero es muy cariñosa.

H.C. Juliette, además interpreta a Sandy en el musical.

C.P. Sí. Trabaja bien, es disciplinada. Hemos estado desde pequeñas en el teatro y está acostumbrada a las luces, la música...

H.C. ¿Quién es Sandy en el musical?

C.P. Cuando Annie, mi personaje, se escapa del orfanato para buscar a sus padres, se encuentra a Sandy, una perra sin raza de la que nunca se separó.

H.C. ¿Se lleva bien Juliette con el elenco?

C.P. Muy bien. Una hora antes de empezar la función la dejamos pasear por el teatro y se acerca a los camerinos para saludar a todos. Cuando termina, se va al suyo. Bueno, lo tiene compartido.

H.C. ¿Está en nómina como el resto?

C.P. Le pagamos la peluquería (risas).

H.C. Juliette, ¿tiene fanes?

C.P. Hay veces que desde el escenario oigo decir: «¡Qué mona». Y me pregunto: «¿Lo dicen por ella o por mí?» Le encantan los aplausos cuando termina la obra.

H.C. ¿La echas de menos ahora?

C.P. Claro. Es súper buena.

H.C. El teatro lo llevas en la sangre. Hablemos de 'Annie'. ¿Qué es lo más difícil de dar vida a este personaje?

C.P. He tenido que estudiar mucho. Pero he tenido la suerte de que mi padre y mi madre me han ayudado. Además, cuando terminaba los ensayos, seguía en casa practicando las canciones, el baile…

H.C. Cuándo crezcas, ¿qué quieres hacer?

C.P. Quiero ser actriz. Pero me gustaría estudiar audiovisuales.

H.C. ¿Querrías parecerte a alguna actriz?

C.P. No. Me gustaría ser yo.

H.C. ¿Cómo te va en el colegio?

C.P. Estoy en primero de la ESO y me ayudan mucho. Si algún viernes me tengo que ir por la mañana a la gira, me pasan los apuntes por correo. Si me coincide algún examen, me lo cambian.

H.C. Tus compañeros, ¿qué te dicen?

C.P. Me dicen: «Qué guay, invítame a ver la obra» (risas). Me apoyan mucho.

H.C. ¿Tienes más hermanos?

C.P. Tengo tres hermanos: Eduardo, Tomás y Marina, que trabaja en producción.

H.C. Por la pandemia no puedes salir de casa, ¿cómo lo llevas?

C.P. Lo llevo bastante bien. Echo mucho de menos a mis amigas y la gira porque cuando trabajo, conozco sitios nuevos.

H.C. Cuando puedas salir. ¿qué es lo primero que vas a hacer?

C.P. Ver a mis amigas. Ver los sitios nuevos donde podemos ir de gira. Pasármelo bien y disfrutar de la naturaleza, porque todo está mucho más verde ahora.