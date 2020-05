1 may 2020

Es bonito que, en medio de tantas noticias grises por culpa de la pandemia, lleguen rayos de luz y esperanza, como este que nos lanza Rosa López. La cantante había comentado en sus últimas entrevistas que parecía que el amor se le había convertido en una misión imposible. Pero, cuando menos se lo esperaba, ahí estaba.

Es en unas declaraciones a la revista 'Semana' donde la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha confesado que vuelve a haber un hombre en su vida con el que pone fin a años de soltería. "Es el amor de mi vida", dice de manera tajante y muy convencida de que, lo que está pronunciando, es una verdad como un templo. Al menos, así lo siente ella ahora, que se ha ilusionado tras tanto tiempo...

No ha hecho falta el ramo de Chenoa"

"He conocido a una persona, quien me iba a decir que esta situación me traería esto. Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Chenoa", añadía, haciendo ese guiño final a la boda de su buena amiga que, por circunstancias de la situación en la que nos encontramos, se ha visto forzada a posponer la celebración.

"Es algo muy bonito que yo no tenía pensado encontrar en estos momentos. Estoy viviéndolo y disfrutándolo muchísimo. Tú sabes que no me gusta hablar de mi vida privada. Hay que aprender de todo esto que estamos viviendo y que la prensa rosa se llame rosa por ser bonita y no lo contrario", añade Rosa de España tras definir a ese hombre, del que no da la identidad, como "normal, buena persona y maravilloso".

Rosa estrena este viernes, 1 de mayo, un nuevo 'single', en esta caso solidario. 'Solo tu sonrisa', el colaboración con Cruz Roja, pretende poner su granito de arena para ayudar a frenar la crisis sanitaria en la que llevamos desde hace dos meses.