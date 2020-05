2 may 2020

Junto a su hija pequeña Sofía y con sesiones diarias de yoga es como Ana Rodríguez pasa el confinamiento en su casa de Madrid. De momento sus tiendas están cerradas y la boda de su hijo José pospuesta hasta el 2021.

No son buenos tiempos para nadie, pero la exmujer de José Bono, que acaba de cumplir 62 años, sabe encajar las situaciones y poner paz a todas las tormentas interiores.

Corazón ¿Qué tal le han sentado los 62 y no poder celebrarlos como se merece?

Ana Rodríguez Te diré que me siento fenomenal. Tengo salud, trabajo, a todos mis niños bien… ¿qué más le voy a pedir a la vida cuando lo importante está en orden? Hasta tengo a mi madre con 84 años que está estupenda. Vive en La Coruña y está perfectamente, que esa es mi alegría.

C. Lo que ya no tiene es la boda de su hijo José, que se casaba con su novio Aitor este mes de junio.

A. R. Han barajado varias fechas, pero ante la posibilidad de que haya otro brote en otoño, han preferido dejarlo para el año que viene y no tener más problemas.

C. ¿Tenía ya su vestido elegido?

A. R. Por suerte no tenía nada, y eso que mi hija estaba todo el día diciéndome que había que buscar algo y encargar. Por suerte yo soy más tranquila y sabía que un mes antes podía ponerme a ello, por lo que no tengo que suspender nada. En esta boda ya sabes que habrá dos madrinas y mi idea era llevar algún adorno en la cabeza, pero no la mantilla tradicional.

C. ¿Cómo aguanta el confinamiento?

A. R. Estoy con mi niña Sofía y con mis perros en casa. Tengo la suerte de tener una terraza que me permite airearme y reconozco que lo llevo bien, aunque no salgo para nada. Bueno el otro día salí sin que se enteraran mis hijos a comprar algo de comida y tabaco y enseguida volví. Eso sí, con mascarillas y guantes. Para mí es un cambio de vida muy grande porque con las tiendas que tengo estoy todo el día moviéndome, pero incluso así lo llevo bien y eso es porque soy muy tranquila de forma de ser. Hago mis sesiones de yoga mientras me pongo la tele y de momento no he tenido que hacer ERTEs a los empleados que tengo, por lo que solo espero poder abrir en junio para no tener que hacerlo. Soy optimista por naturaleza y quiero pensar que podremos salir adelante en breve. Lo que estamos viviendo es algo inaudito para todos, como una película de ciencia ficción que jamás hubiéramos imaginado.

C. ¿Puede dormir bien estos días?

A. R. Duermo como un tronco. Vamos, que se me puede caer la casa encima y no me entero. No suelo agobiarme con lo que pueda pasar sino que prefiero tener una visión optimista. Lo que sí hago ahora mucho es cuidar las plantas y ampliar el jardín, además de leer mucho y conectar con mis nietos por teléfono. Te diré que eso es lo que peor llevo, no poder estar con ellos y me produce mucha tristeza. El otro día les dejé unas cosas en la puerta de su casa y desde la ventana me saludaron.

C. ¿En estos momentos de confinamiento no echa de menos tener una pareja sentimental?

A. R. No. La vida te da sorpresas y si un día surge una persona pues fenomenal, pero en este momento me encuentro muy a gusto como estoy, con mi libertad e independencia, y es muy agradable hacer siempre lo que una quiere. Tiene que ser muy duro vivir esta época encerrados en casa y encima con alguien al lado que no aguantas.