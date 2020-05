2 may 2020

Estas semamanas encerrados en casa han dado para mucho, y no son pocos los que han decidido hacerse un cambio de 'look'. Entre ellos, Andrés Velencoso, que hace un par de días sorprendía a sus seguidores con una imagen renovada que hemos querido recoger para que nuestras lectoras puedan juzgar si le favorece o no.

Es más, él mismo ha querido mostrar el proceso. El modelo coge una maquinilla y con una música de fondo que a todos nos es familiar, porque ha recorrido los WhatsApp de un lado a otro del país en infinidad de memes como banda sonora, enseña cómo se va quitando esa barba...

...hasta convertirla en bigote. Sí, Velencoso ha decidido probar con el bigote. Quizás para hacer una simulación y animarse en noviembre a sumarse a esa campaña solidaria de Movember con la que muchos hombres muestran su respaldo a la lucha contra el cáncer de próstata y testículos.

La verdad es que los comentarios junto a la breve grabación, al menos los de buenos amigos como Gelete Nieto y Boris Izaguirre, son favorables. ¿Estaremos ante un cambio de 'look' definitivo para Andrés?