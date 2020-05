4 may 2020

El día que, en un momento de debilidad, Elena Rodríguez reveló que sus hijos tenían mala relación, a Adara no le hizo ni pizca de gracia, porque consideraba que era un asunto suficientemente íntimo como para que quedara en la intimidad familiar. La concursante de 'Supervivientes 2020' manifestaba en voz alta que, si había algo que deseara, era que Adara y Aitor Molinero hicieran las paces.

Ayer se celebró el Día de la Madre y Elena recibió el mensaje de sus hijos desde España. Y lo que escuchó fue el mejor regalo que pudiera esperar en una fecha tan señalada en el calendario. Sobre todo. porque ella misma se había señalado como culpable de esa mala relación entre ambos y pudo comprobar que, en su ausencia, han acercado posturas.

La encargada de dejarle ver que están dispuestos a sentarse juntos para hacer feliz a su madre, era Adara, que comenzaba su mensaje dándole ánimos para esta recta final del 'reality': "Tu cabeza te va a hacer llegar más lejos que tu físico". Y si de algo sabe Adara es de este tipo de formatos por los que ha transitado.

"Te esperamos Aitor y yo para que podamos comer los tres todo lo que no has comido", remataba antes de que Elena, desde Honduras, estallara de emoción: "Gracias por este regalo, Adara. Menudo regalo me acabas de dar, hija". A continuación, explotaba en un llanto incontrolable que le costaba minutos detener.