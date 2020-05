4 may 2020

Que Alba Carrillo y María Patiño no quedan para comer juntas es algo más que evidente, pero, ¿a cuándo se remonta esa enemistad? La modelo acudió en la tarde de ayer a 'Viva la vida' y recordó cómo no va a poder olvidar, y mucho menos perdonar, los ataques que la presentadora de 'Socialité' le dirigió durante su concurso en 'GH VIP 7'. Sobre todo las informaciones aparecidas en su programa relativas a una presunta infidelidad de Santi Burgoa, su pareja, mientras ella estaba en Guadalix de la Sierra.

"Yo nunca le he caído bien porque según ella soy el tipo de mujer que ella detesta. Esto viene porque yo salgo de 'GH' y ella estuvo haciendo comentarios más allá de lo que fue mi participación en el programa. Dijo mentiras sobre mi pareja muy graves como que me había sido infiel", comenzaba explicando, para contextualizar el enfrentamiento.

Aunque la frase que hizo que todo saltara por los aires y que ha provocado que nos encontremos en este punto de no retorno se la pronunció fuera de cámara y tras haber regresado del concurso. "Me dijo que mientras ella se había dedicado a trabajar yo lo que había hecho era tirarme a deportistas en los camerinos", recordaba en la tarde de ayer en 'Viva la vida'.

Allí, en el espacio que presenta Emma García, evidenciaba la tirantez entre ambas, y continuaba: "No he tenido la suerte de ser presentadora como ella pero no significa que yo no me lo merezca". Y añadía: "Una persona que abandera el feminismo, no tiene que decir eso".

Unas palabras ante las que salí en su defensa otra de las presentes en plató, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos hacía frente común con Alba, asegurando que a ella también le ha hecho sentir de una manera similar Patiño con sus comentarios en antena.