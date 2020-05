4 may 2020

Compartir en google plus

Diez días después de que se emitiera ese vídeo en el que se destapaba la relación de Alfonso Merlos con Alexia Rivas cuando al periodista le hacíamos siendo pareja de Marta López (una versión que ella misma sostiene), siguen saliendo a la luz historias y rumores paralelos a esta trama que nos tiene absolutamente enganchados y sobre la que ha opinado hasta Whoopi Goldberg.

Entre las informaciones que han circulado, está la de una presunta mala relación entre el periodista y Emma García, con quien coincidió hace años en el espacio 'Abre los ojos y mira'. La presentadora aprovechaba este fin de semana para arrojar luz sobre cómo es realmente esa relación entre ella y Merlos, para desmentir algunas de las afirmaciones que se han realizado de manera infundada.

No me hace gracia que se cuenten cosas que no son reales"

"No me hace gracia que se cuenten cosas que no son reales", comenzaba con mucha seriedad aprovechando que se estaba tocando el tema en el programa. Y añadía que su compañero siempre "fue encantador y jamás se cruzó de la raya. Fue una relación profesional estupenda, guardamos buena relación el uno con el otro".

"Me da mucha pena que se diga esto de que consumo una venganza. Eso sí, como pareja vaya joya que se ha quitado Marta, pero profesionalmente es muy bueno", añadía, intentado disipar, a la vez, algunas de las nubes que podían haberse posado sobre la imagen de Merlos a nivel profesional en estos días.