5 may 2020

Desde el minuto uno, fue cuestionada. María Lapiedra es consciente de que, tras ocho años de relación en secreto con Gustavo González, ambos manteniendo otras parejas, todos sus movimientos son examinados con lupa. Pero lo que no piensa permitir, de ninguna de las maneras, es que a su hija se la juzgue antes de poder hacer nada. Porque, incluso, se llegó a dudar de que esta estuviera embarazada, recurriendo a la teoría del montaje.

Lapiedra ha querido dejar claro que no va a dejar que se cuestione más a Mia, su primera hija en común con el fotógrafo, que llegó al mundo el pasado 24 de abril. Y le ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram con las que pretende disipar cualquier duda y defender a su bebé de las críticas.

"Desde que hicimos público que te estábamos esperando, se te ha puesto en duda. Y me refiero a ti, hija, porque eres lo más importante de todo esto. Algunos han creído que no existías porque yo no estaba embarazada y que, o no tenía, o tenía poca tripa", comenzaba Lapiedra esa defensa pública de Mia.

Mia, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique"

"Ahora dicen que eres muy grande, que tienes mucho pelo, que parece que tienes más meses y que cómo aguanta tu cabecita recta. Eres la niña más buena y más guapa que podíamos desear papi y yo. Y lo más importante: eres una niña sana", continuaba antes de rematar: "Mia, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique. Da igual. Disfruta, ríe, salta, corre, vive... sé feliz, pequeña. Te amamos".