6 may 2020 sara corral

La historia entre Hugo Sierra y Adara Molinero se ha convertido en una de las más seguidas de los últimos meses. La pareja, que estaba más que enamorada, puso punto y final a su relación tras la entrada de la joven en 'GH VIP 7'. Desde ese momento, ambos han protagonizado duros enfrentamientos en platós de televisión, donde ahora, meses después, se defiendes como si fueran grandes amigos.

Desde que Hugo Sierra entró a 'Supervivientes 2020', su concurso ha dado mucho de lo que hablar. Eran muchos quienes creían que el uruguayo encontraría en el 'reality' el escaparate necesario para "vengarse" de su expareja. Desde que su relación con Ivana Icardi comenzó, las alarmas saltaron, lo que nadie esperaba era que Adara le defendiese.

Esta semana, Hugo ha terminado su relación con la joven argentina que se muestra destrozada y desolada. Ante sus comentarios, Adara ha saltado en defensa de su expareja sorprendiendo a todos. "¿Por qué crees que, de una forma tan rápida, Hugo ha pasado de estar enamorado de Ivana a despreciarla de esa manera", le preguntaba el presentador a la exganadora de 'GH VIP 7'.

"Tiene que entender que él no quiere estar con ella. Ivana le está agobiando continuamente y le está presionado. No quiere estar contigo y no se le puede obligar", decía Adara muy seria mientras que sus compañeros de plató negaban estas palabras. "Ha sido muy egoísta y ha tratado muy mal a una chica a la que le ha dicho ‘te amo", decía Nagore Robles.