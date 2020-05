7 may 2020

A los 45 años, Chloë Sevigny ha cumplido el sueño de debutar en la maternidad. La actriz ya ha dado a luz, tal y como revelaba su representante a 'Page Six', la sección rosa de 'The New York Times'. Una llegada al mundo que la convierte en una más de esa interminable lista de 'celebrities' que han conseguido ser madres pasados los 40.

Sevigny, que ha ido mostrando la evolución de su embarazo durante los nueve meses de gestación a través de las redes sociales, se convierte en madre al lado de Sinisa Mackovic, director desde 2011 de la galería de arte neoyorquina Karma Art. Un hombre alejado del mundo de la interpretación al que ella pertenece.

Con la noticia ofrecida, ahora solo hay que esperar para ver si la pareja se lanza a presentar a ese bebé. Y si lo hacen, si son esas mismas redes sociales que han sido cómplices de su embarazo las que nos lo muestran o si toman el camino de hacerlo a lo grande en alguna portada de revista.