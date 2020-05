8 may 2020

Marta López Álamo, que en su día sufrió una sobrexposición por ser la novia de Kiko Matamoros cuando concursó en el certamen de Miss Mundo y se puso nerviosa al responder, ha ido aceptando su nueva condición de personaje expuesto a los designios del público. Así que, o que nos muestra en sus redes sociales es cada vez más.

Hace unos días explicaba que se había embarcado en un nuevo proyecto, estudiar un curso de nutrición deportiva para poder atender las consultas de sus seguidores al respecto sabiendo lo suficiente sobre la materia. Ahora, ha decidido hacer un canto al 'body positive' y mostrar las estrías con la naturalidad que corresponde.

La modelo ha colgado una serie de vídeos en los que se veen esas marcas en su cuerpo, y ha querido hacer una reflexión al respecto: "Me he dado cuenta de que entre mujeres vemos la celulitis como algo excepcional cuando prácticamente todas tenemos algo. Prácticamente desde que me bajó la menstruacción he tenido algún hoyito, a veces más y a veces menor pero tengo. Quería decirlo porque estos días hablando con amigas me he dado cuenta de que es un tema tabú".

Marta muestra sus estrías en las redes sociales.

Unas palabras que llegan semanas después de que reconociera que tuvo un trastorno de la alimentación cuando era joven. Una confesión pública que provocaba en su pareja orgullo por atreverse a sacarlo a la luz pública y, a la vez, una emoción que le llevaba a derrumbarse en el plató de 'Sálvame'.