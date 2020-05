9 may 2020

A veces, la vida de los famosos se ve demasiado expuesta ante las grandes masas de fans que darían todo por sus ídolos. Pero la última historia que, por suerte, puede contar Ariana Grande está a otro nivel. Casi dos meses más tarde, la cantante ha conseguir una orden de alejamiento contra un supuesto fan que se coló en su casa en marzo.

El acusado, Fidel Henriquez, llegó hasta el domicilio de Ariana Grande persiguiendo a un cambión de paquetería. Al llegar, llamó al timbre en varias ocasiones hasta que finalmente fue detenido por la policía por allanamiento y violencia contra las autoridades. Según el portal estadounidense TMZ el susodicho dejó una mochila con algunas notas en las que expresaba la idea de querer matar a la joven de 26 años.

Tras la demanda interpuesta la artista y su madre, el individuo no podrá estar a menos de 100 metros de ella o de su familia, ni enviar mensajes de ningún tipo ni hacer llamadas telefónicas hasta el próximo 2025. La madre de Ariana, Joan Grande, confesó en el juzgado que tiene miedo por la vida de ambas, asegurando que sufre estrés emocional tras lo sucedido.

Mientras, Ariana Grande no se ha pronunciado y parece que sigue enfocada en su trabajo, que ha publicado este viernes junto a Justin Bieberel videoclip de 'Stuck With You', un tema cuyos fines benéficos irán destinados a la lucha contra el coronavirus. El dinero servirá para ayudar a los niños, hijos de profesionales de la salud, policías y bomberos que actúan en primera línea de batalla en Estados Unidos.