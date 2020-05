11 may 2020

Nació en Houston hace 19 años, pero si hay algo que marca su música es el orgullo que siente por ser latina. Eso y aquellos primeros pinitos en el coro de la iglesia junto a su madre, que sirvieron para determinar a qué quería dedicarse el resto de su vida. A pesar de su juventud, Alaina Castillo ya sabe lo que son los halagos de revistas especializadas como la 'Rolling Stone' o 'Billboard'. También que se siente al contar para Spotify a la hora de realizar el programa Radar.

Por cierto, que en esa plataforma, Spotify, cuenta con nada menos que 13 millones de oyentes. Entre los países con un mayor número de escuchas, el quinto, España. Alaina nos expresa sus deseos de visitarnos una vez se acabe esta situación excepcional que, tiene fe, nos ha hecho entender lo que es verdaderamente importante en la vida.

Para quien no te conozca, ¿quién es Alaina Castillo?

Una persona que quiere ser feliz y que quiere cantar para sentir libertad. Soy tímida, pero cuando canto, me olvido y solo digo lo que estoy pensando.

¿Qué pretendes transmitir con tu música?

Quiero que todos los que escuchen mi música pueden sentirse felices y libres también, y que puedan vibrar.

¿Quiénes son tus referentes o esos artistas a los que recurres como inspiración?

Elvis, The Beach Boys, Andrea Bocelli y Rihanna.

¿Qué papel está jugando la música en este confinamiento?

Creo que la música está ayudando en esos momentos que queremos bailar, sonreír o relajarnos. La música está arreglándonos la cuarentena, porque así tenemos algo normal y divertido en lo que centrarnos, y eso es muy importante

¿Qué consecuencias, negativas o positivas, va a tener esta situación, cuando acabe, para vuestro sector?

Creo que, después de esta situación, vamos a saber lo que es verdaderamente importante. Ahora, solo queremos tener salud y estar con nuestras familias. Creo que eso va a continuar después, cuando termine este estado de alarma sanitaria.

¿Crees que va a haber necesidad de una redefinición de los eventos musicales tras la pandemia?

Sí. Por ejemplo, yo voy a querer que se den las condiciones más seguras antes de empezar a hacer un 'tour'. Aunque ojalá que todo esté de vuelta a la normalidad muy pronto.

¿Por qué decidiste dedicarte a un mundo tan complejo y, da la sensación desde fuera, competitivo, como este?

Yo creo que la música me ayuda a expresar mis sentimientos, así libero mis preocupaciones y me enfoco en ayudar y seguir creando algo diferente.

¿Qué aporta Alaina a la industria de a música?

Que con mi música, puedo ayudar. Siempre quiero ayudar, porque entiendo que todo el mundo tiene sus problemas, y por eso, quiero crear. Para mí y para los demás.

Has lanzado tu single 'No vuelvas a mirar atrás'. ¿Cuál es el mensaje de esta canción?

Es una canción que encarna un mensaje simple, pero poderoso, de perdonar y vivir en el momento. Hermoso para quien necesita escucharlo. Así que hicimos un vídeo simple y bello, para poder darle dimensión a la canción y transmitir lo más profundo.

Este tema llega un mes después del lanzamiento de 'Ocean waves' y 'Just a boy'. ¿Cómo has recibido la acogida por parte del público? Porque tengo entendido que ambos 'singles superaron el millón de 'streams' en una semana.

Es una locura absoluta. Estoy muy emocionada, porque si puedo seguir haciendo música, quiero hacerlo.

Se trata del adelanto de tu primer álbum en castellano. 'Mensajes de voz' ¿Qué tipo de canciones componen tu trabajo musical?

Me encanta cantar temas diferentes y pueden inspirar pensamientos. Hay diferente vibraciones con mi música que dependen de lo que esté pensando cuando compongo.

Publicas tu trabajo tanto en inglés como en castellano. ¿En qué idioma te sientes más cómoda componiendo las canciones?

En ambos, porque cuando canto, solo estoy diciendo lo que siento, sin pensar demasiado. Y creo que cantando en diferente lenguas puedes añadir una belleza distinta.

¿De qué manera te han influido tus raíces latinas a la hora de hacer música?

Mi papá siempre escuchaba música latina, así que siempre supe que yo cantaria en español, porque estoy muy orgullosa de ser latina

¿En qué genero dirías que se encuadra realmente tu músic?

Tomo diferente aspectos de mi vida: la naturaleza, mis pensamientos... Y los pongo en mis canciones porque quiero crear algo diferente y algo que tenga un significado. Hay un poco R&B, pop, y hip-hop, pero también hay trazos de sonidos en cada canción que ayudan a dar sentido a la imagen generan.

Has sido la artista elegida por Spotify para el programa Spotify Radar en Estados Unidos. ¿Qué supone para ti?

Estoy súper emocionada de haber sido elegida por Spotify Radar, porque jamás pensé que mi vida sería como es, y con la ayuda de Spotify puedo compartir mi mensaje con mas gente.

Arrancaste tu trayectoria cantando en el coro de la iglesia. ¿Cómo recuerdas estos inicios?

Mi mamá cantaba en el coro, así que yo lo hice también. Sabía que no queria cantar en el coro en el futuro, pero quería crear y encontrar mi sitio y las vibraciones adecuadas. Aquella experiencia me enseñó lo que quería hacer durante el resto de mi vida.

¿De qué manera te influenció escuchar la música de Usher?

Escuché su música por la primera vez cuando tenía 14 anos. Antes que a él escuché a Christian Music, cuando no entendía nada sobre los diferentes tipos de la música. Creo que él es la razón de que me encante el R&B.

¿Cuáles son tus metas en el mundo de la música?

Quiero seguir creando música que significa algo y puede ayudar a los demás.

¿Hasta qué punto te han ayudado las redes sociales y plataformas digitales a ser quien eres dentro del sector?

Me gusta ser yo misma en mis redes sociales, porque no quiero ser falsa, quiero que mis fans pueden confiar en mí. Trato de centrarme en las cosas buenas que tienen las redes sociales, porque a veces, tienen su lado negativo, pero todos los campos y sectores lo tienen. Solo tienes que perdonar y recordar que es tu vida y tú decides qué es lo que te afecta y lo que no.

¿Conoces España? ¿Puedes dejar un mensaje a tu público español, donde se te sigue por esas plataformas?

¡Me encantaría viajar a España! Espero poder viajar en cuanto acabe todo esto. Me pueden seguir en instagram (@alaina_castillo), Twitter (@alainacastillo5) y Spotify y YouTube: (Alaina Castillo).