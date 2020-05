13 may 2020

Hacía mucho que no asistíamos a un nuevo capítulo de esa guerra en las redes sociales entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Esa que, incluso, llevó al futbolista a dar un paso al frente y denunciar a la madre de su hijo Nyan por acoso. El delantero parece haber vuelto a la carga en Instagram.

Porque, a pesar de que la canaria está tranquila y centrada en esa relación sentimental que hace unos días confesó que había iniciado unos seis meses atrás, lo cierto es que, en las palabras del deportista, hay cierto aire de indirecta a la mujer de la que estuvo enamorado y que hoy se ha convertido en su enemiga pública después de una serie de reproches por, según ella, la falta de atenciones de Jesé a ese pequeño que nació con serios problemas de salud.

El delantero ha mostrado unas imágenes en su perfil ejerciendo de padre. Pero lo que se le puede haber clavado como un puñal a Aurah no es otra cosa que las palabras que acompañan a esas fotos: "La vida no siempre será fácil, pero no tengan miedo, nunca estarán solos. Vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio son mis hijos. Os amo Jesé Junior, Neizan, Nyan y Kenai".

Sin embargo, hay quienes apuntan a que esas palabras podrían llevar implícitas otra indirecta, porque el gesto de Janira Barm (madre del menor de sus cuatro hijos), la modelo con la que estaba saliendo, podría hablar de una ruptura. Rodríguez reivindicaba hace unos días el papel de esta como madre en una publicación que ha desaparecido. Como también lo han hecho las fotos de los dos juntos en el Instagram de ella.

Quizás por eso Jesé haga hincapié en que lo único que va a permanecer inalterable en su corazón, es el amor de sus hijos. Y viceversa. A ellos deberá agarrarse ahora en lo que parece un nuevo capítulo en su libro de desamores.