13 may 2020

Si hace cuatro meses le hubiesen dicho a Susana Molina (la sombra de la enfermedad que la tuvo en vilo semanas) cuánto de explosivo iba a ser su ascenso a la fama, puede que no se lo hubiese creído. Porque es cierto que, de los rostros que descubrimos en 'La isla de las tentaciones' (las parejas que rompieron tras el programa), el suyo, concursante de 'GH 14', fuese de los menos desconocidos. Pero también que, en estos meses, se ha dado a conocer más. En parte, por ese canal de Mtmad.

La sevillana ha decidido contestar a las preguntas de sus seguidores en un capítulo especial de ese 'reality'. Y se ha atrevido, incluso, a hacer examen de conciencia por una infidelidad del pasado que le martillea la cabeza, de la que se arrepiente y que ha dejado claro que no fue a Gonzalo Montoya, la pareja con la que entró al espacio de Cuatro, sino a una persona anterior a esa relación.

"Me arrepiento mucho. No compensó lo mal que me sentía después", explicaba tras haber revelado que hubo una etapa en su vida en la que sufrió mucho por amor, hasta que se dio cuenta que "nadie se muere por nadie" y que había que pasar página. Como ha hecho con Gonzalo, a pesar de que recuerda los años que pasó junto a él como los mejores por los que atravesó su corazón.

"Es evidente que he estado muy enamorada de Gonzalo, y cuando he dejado de estarlo, he dejado la relación. Fue una etapa de mi vida súper bonita y feliz. Han sido unos de los años más felices de mi vida", eran las palabras que le dedicaba a este al que hemos visto no hace mucho enzarzarse en Twitter con Luis Cepeda, que parece ser el hombre con el que Susana está reconstruyendo su ilusión en el terreno del amor.

Además de este tema, Molina trató otros, como el del poco interés que le despierta pasar por el altar o tener hijos: "Tenía mucho instinto maternal cuando era pequeña pero ahora cada vez menos. Aunque si tuviera que elegir sería mamá antes que casarme". Una sentencia rotunda de una mujer que, tres meses después de terminar 'La isla de las tentaciones', sigue teniendo tirón mediático.