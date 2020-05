13 may 2020

La grabación se realizó hace muchos años. En ella, se vería a Alba Carrillo y a su madre, Lucía Pariente, en un crucero. Pero, ¿haciendo qué? No sabemos, pero es un tema que pone muy nerviosa a la modelo y el dueño de ese vídeo, Diego Arrabal, lo sabe. Por eso lo puso sobe la mesa de nuevo este fin de semana.

Hacía tiempo que no coincidían en televisión, pero 'Viva la vida' presentó de nuevo este escenario, con el 'paparazzo' entrando a través de una videollamada y ella en plató. Por supuesto, se produjo uno de sus ya míticos encontronazos y él amenazó: "Yo lo único que pido a la dirección del programa es si tiene valor para poner el video que yo quiera del viaje del crucero de Alba Carrillo".

Diego Arrabal durante su conexión por videollamada con 'Viva la vida'. pinit

Esta, que no estaba por la labor a que se vieran las imágenes, fue más que contundente en su respuesta: "Si tienes algo que decirme, vete a un juzgado. No le voy a dejar que entre en ese tema". Ante la insistencia de la presentadora Emma García para que revelara qué era tan terrible como para ocultarlo y las negativas de Carrillo a soltar prenda, Diego, incluso, se ofrecía a regalar el vídeo al programa para su emisión.

Alba, le entró al trapo ante este juego: "Yo te regalo que vayas a los juzgados. Te regalo el abogado, te lo regalo. Si tienes algo que decir, lo demandas donde se tienen que demandar las cosas, papanatas. No, no vayas por ahí. Que si no hay temas, tú no los saques, no inventes cosas, si tienes que decir algo te vuelvo a repetir te pago el abogado".

Qué ocurre, solo ellos lo saben, pero lo cierto es que este tema ya causó tensión entre ellos en 'Sálvame Deluxe' en octubre de 2017. Diego sabe muy bien buscarle las cosquillas a Alba, y lo volvió a hacer. Es más, ya con el programa terminado, tiraba otro anzuelo al mar de Instagram publicando una imagen de Alba y Feliciano López en lo que parece ser una travesía en barco hace tiempo. También otra de Alba en bikini y una más de madre e hija disfrazadas de piratas. ¿Guardan relación con todo este asunto misterioso que ella no quiere que se destape bajo ningún concepto?