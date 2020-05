14 may 2020

Se convertía en la anécdota de la mañana de Telecinco el miércoles 13 de mayo. Ana Rosa Quintana, desde su plató, realizaba una conexión en directo con Sonsoles Ónega (que hace unos días nos concedía esta entrevista), desde el suyo y con todo dispuesto para empezar 'Ya es mediodía' cuando su compañera terminara su espacio. Lo hacía mostrándose al lado de una pizarra y de un microondas.

Pero a Ana Rosa le parecía que su compañera estaba un poco más alta de lo habitual, y no se cortaba en comentarlo en riguroso directo: "Cómo has crecido Sonsoles. Has pegado un estirón". Entre resignación y risas, esta contestaba: "Vaya... ¡Nos han cazado el truco!". Y justo en ese momento la cámara captaba cómo estaba subida a un cajón para ganar unos centímetros.

Ana Rosa continuaba con el tema y hacía una observación muy adecuada: "También te puede servir cuando se ponga Joaquín Prat a tu lado". Una referencia, de la de la estatura de este, que conoce muy bien, ya que fue su compañero durante una década y hasta hace un par de meses en las mañanas de 'El programa de Ana Rosa'.