19 may 2020 sara corral

Desde que Ana María Aldón confirmó su entrada a 'Supervivientes 2020', fueron muchos los que aseguraron que íbamos a conocer la cara más oculta de la diseñadora. La mujer de José Ortega Cano, que había sido siempre muy esquiva con los focos y la prensa, ha sorprendido tras demostrar la estrategia tan definida que tiene en el concurso. Y ayer, cuando creía que nadie la miraba, se delató.

Ayer, en pleno directo, Elena Rodríguez y Rocío Flores volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo en el que ningún otro compañero quiso intervenir. Una vez más, Rocío echó en falta el apoyo de la mujer de su abuelo, Ana María, y en mitad de una publicidad, cuando creía que nadie la escuchaba, Ana María le contó al oído el motivo.

"Yo no tengo tu capacidad, Rocío. No sé ni por qué discutís. Relájate un poco. Vamos a la final, que yo no puedo ni conmigo", le susurraba al oído mientras el resto de sus compañeros no prestaban atención al momento, y añadía: "Me bloqueo y no puedo".

Ana María ha sido siempre muy criticada por la actitud que ha tomado en su concurso respecto a la nieta de su marido. Sin embargo, y a pesar de haber recibido un par de toques de atención, la modista está más que orgullosa de su concurso y así lo ha demostrado.

"A los futuros concursantes de ‘Supervivientes’ les digo que me busquen, les voy a enseñar varios trucos y consejos para que puedan pescar en Honduras y alimentarse de su propia pesca", le decía ayer a cámara.