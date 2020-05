19 may 2020

Durante los últimos meses, desde que se convirtiera en uno de los pesos pesados de 'La isla de las tentaciones' (las parejas rotas tras el concurso), hemos descubierto muchos secretos de Susana Molina (la sombra de una enfermedad tras el 'reality') y su vida, pero le faltaba por contarnos el capítulo más surrealista de todos los que ha experimentado. Uno relacionado con una persona que se encargó de organizarle eventos y encuentros con fans a su salida de la casa de 'Gran Hermano'.

Ha sido en su canal de Mtmad (el mismo en el que hace unos días revelaba una infidelidad) donde ha relatado cómo, en un momento dado, dejó de entender los movimientos de dinero que tenía alrededor, y cómo una fiesta de Nochevieja supuso un antes y un después en esa relación. Y en su vida, puesto que terminó, sin comerlo ni beberlo, estando bajo una orden de busca y captura.

"Estábamos en la fiesta y no tenía nada que ver con lo que me había vendido. Yo que soy muy observadora, vi que estaba discutiendo con un hombre y ni corta ni perezosa le pregunté y me dijo que le habían estafado. Cuando vi la historia dije... 'Es Nochevieja y no me voy a amargar. Me voy'", comienza ese relato en el que habla de las prácticas de esa persona encargada de sus eventos.

Días después, a Susana le llega una denuncia por lesiones a esta persona: "Me llega que este hombre tiene una serie de lesiones y que yo era la culpable. Me denunció". Si bien tanto ella como su entorno se lo tomaron a broma en un primer momento, por lo inverosímil de la situación, la cosa se puso cada vez más seria con el paso del tiempo.

"Al hacer la denuncia no conseguían localizarme, no sé qué tipo de problema hubo. Una de estas veces me llamaron para ir a un juicio pero no podía ir. Nunca había estado en un juicio ni nada parecido...y al año y medio fui y me hicieron unas preguntas y me fui. Yo pensaba que la cosa se quedaría ahí, pero no", prosigue con esa historia que mantenía en vilo a todos sus seguidores.

"No daba crédito a lo que estaba pasando. Estaba de vacaciones con mis amigas y después de una noche de fiesta apareció la policía en mi habitación de hotel diciéndome que estaba en busca y captura", cuenta Susana, que reconoce que la situación se tornó "desagradable" y que le trajo muchos problemas durante un tiempo.