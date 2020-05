20 may 2020

"Gracias... por tu paciencia, por saber cogerme la mano para que dejara de huir, por saber romper todas mis barreras, por ser ese caballero andante en moto que nunca olvida a su dama, por ponerme en el centro de tu vida, por creer en mí, por hacerme ver que somos pareja, amigos, confidentes y equipo...". Estas palabras las escribía Vania Millán hace año y medio en su Intagram. El destinatario era Julián Bayón, con quien reconocía así que mantenía una relación.

Ahora, Vania ha anunciado que están listos para dar un paso más. Uno que les lleve, concretamente, a dar el 'sí quiero'. Ha sido en esa misma cuenta de Instagram donde ha revelado las intenciones de boda que tiene con el cirujano. Y le han bastado muy pocas palabras en esta ocasión: "Sí y mil veces sí". Y una foto en la que luce un anillo de compromiso en una mano que se entrelaza con la de su futuro marido.

Tras el aluvión de felicitaciones, realizaba un nuevo post. Con una frase de Mario Benedetti: "Me gustaría pasar el resto de mis días con alguien que no me necesite para nada, pero que me quiera para todo". Además, realizaba una reflexión al lado: "Me encantó esta frase... y es que es cierto... Hay que aprender a tener una relación. A tener relaciones sanas. Buscar siempre lo que te construya".

"Yo amo al que hoy es mi pareja, mi complemento... y de ahí mi compromiso absoluto, pero obviamente también he tenido que trabajar muchos aspectos míos... Eso sí, no he podido tener mejor recompensa". teminaba Millán, que ha encontrado este oasis de felicidad en medio de las penumbras de la cuarentena.

Hay que recordar que ya estuvo casada. Vania se convirtió en mujer de René Ramos (que acaba de convertirse en padre junto a Lorena Gómez) en julio de 2015. Un matrimonio al que ponían fin un año después. Hoy, ambos han rehecho sus vidas de manera satisfactoria.