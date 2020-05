21 may 2020

Desde hace una semana, los mensajes por la muerte de Álex Lequio se han sucedido en las redes sociales. Su hermano Clemente, su prima Celia y, por supuesto sus padres, Ana Obregón (con cuatro palabras que nos llegaban al alma) y Alessandro Lequio eran los primeros familiares en manifestar su dolor por la pérdida de este con tan solo 27 años. Ahora, ha sido su prima Marta Obregón la que le ha rendido homenaje rescatando unas fotos de su álbum de recuerdos y dedicándole un desgarrador mensaje.

"Con el corazón roto por lo injusta que es tu pérdida hoy te he buscado en recuerdos y he encontrado que tenemos muy pocas fotos políticamente correctas para la 'Matrix' (instagram). ¡La verdad es que no me sorprende y estoy tan orgullosa de ello!", comienza su prima antes de dar paso a un recuerdo agradable como es el de la risa: "Las veo y me río a caracajadas. Lloro un poquito y me vuelvo a reír, porque no hay pena que me haga olvidar que cada momento de travesuras a tu lado ha sido una jodida aventura".

Cada momento de travesuras a tu lado ha sido una jodida aventura"

"No dejo de repetirme que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y ahora estas en todos lados, en todos los corazones que aun inspiras en la batalla contra el cáncer. Siempre hay motivos por los que sonreír, quererse y, sobre todo, reírse de este absurdo viaje que llaman vida", prosigue ese sentido texto Marta.

"Los recuerdos juntos son ahora lo que me queda de ti, cous cous... Y eso duele mucho y muy fuerte, pero malditos buenos recuerdos me diste, Sandro. GRACIAS Love you to the moon and never back. See you in Valhalla, bro", termina Marta, que se suma a todos los familiares que se han despedido de él públicamente usando las redes sociales.