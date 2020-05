26 may 2020

Hace unos días, veíamos cómo Ángel Martín (él es uno de esos nombres del CV amoroso de Lara Álvarez) se reincoporaba a su puesto de trabajo, en el plató del espacio de Movistar 'Dar cera, pulir #0'. Él mismo bromeaba sobre el hecho de si no nos estaríamos precipitando a la hora de retomar ciertas actividades sin las que la sociedad puede vivir. Por el miedo a rebrotes y esas cosas...

Dicho y hecho. Porque este mismo fin de semana, Ángel no se sentaba junto a sus compañeros, sino que entraba por videollamada y explicaba que el motivo de su 'distancia social' no era otro sino que se había sometido al test del coronavirus después de volver al trabajo y que había dado positivo.

"Me han metido el palo ese hasta el cerebro y he dado positivo. Hace dos semanas os dije que volver a plató era precipitado y vosotros ‘no, no, no’, pues ala, ¿no queríais plató? Toma dos tazas", contaba antes de que su compañera Patricia Conde, extrañada, revelara que la semana pasada la prueba de Ángel dio negativo.

"¿Pero harás el programa desde casa?", preguntaba Conde. Él respondía: "Y hablando flojito porque están durmiendo". Además, le sacaba la parte positiva a todo esto: "Me alegro de no tener que haber ido por el circo que montan con la ropa. El otro día me pasaron el proceso que tiene que seguir la ropa que me pongo, si no es mía, y flipé".