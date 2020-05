27 may 2020

Sucedía una semana antes de que se celebre el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (si aún no sabes qué es esta enfermedad, te invitamos a pinchar aquí). María Pombo, con un vídeo en blanco y negro, se desahogaba en Instagram. Estaba padeciendo hormigueos y ciertas molestias que le hacían pensar en esa dolencia que conoce muy bien.

La propia María reveló hace unos meses que a su madre le diagnosticaronesclerosis múltiple hace 20 años. Tanto ella como su hermana, Marta, han vivido muy de cerca los cuidados que precisa un paciente de esta enfermedad. Esta última, incluso, pasó la primera parte de la cuarentena cuidando de su ella, aislada de su padre con síntomas, ante su condición de persona inmunodeprimida.

María, finalmente, padece mielitis (una inflamación de la médula que, si bien la preocupa, cree que podrá remitir gracias a la medicina, en la que ha depositado todas sus esperanzas), pero hay otros rostros muy conocidos que bien saben lo que es convivir con la esclerosis, porque se la hayan diagnosticado o porque haya sido el caso de un familiar.

Por ejemplo, Michelle Obama. No, ella no lo tiene, pero su padre sí. De él y de su valentía a la hora de afrontar la vida en esas condiciones, ha hablado en más de una ocasión. Se la diagnosticaron muy joven, pero jamás dejó de trabajar ni de luchar por llevar una vida lo más normal posible. De ahí que la exprimera dama siempre se haya referido a él como un ejemplo de cómo mirar cara a cara a una enfermedad y lanzarle el mensaje de que se tiene el mando.

Michelle Obama siempre ha puesto a su padre, enfermo de esclerosis múltiple desde muy joven, como ejemplo de cómo afrontar un diagnóstico así. pinit

En el caso de Gloria Estefan, su lucha también fue la de su padre. Y lo ha manifestado estos años dando apoyo a campañas de concienciación para hacer la vida de los pacientes como él. Primero lo hizo participando en el disco 'Keep the Dream Alive RACE to Erase MS', cuyos beneficios se destinaron a una organización en Estados Unidos para el estudio de la esclerosis múltiple. Después, lanzando sus propias iniciativas desde su fundación para hacer la vida más sencilla a quienes conviven con la EM.

Portada del disco en el que participó Gloria. pinit

La escritora JK Rowling, famosa por su saga de Harry Potter, perdió a su madre, cuando esta tan solo tenía 45 años, por culpa de la EM. Su implicación con la investigación para acabar con la enfermedad o al menos paliar sus efectos llegó hasta el punto de que, cuando ella cumplió esa edad con la que murió su progenitora, donó 12 millones para que se abriera un centro de dedicado a investigar sobre la misma en Edimburgo.

Otro que sabe muy bien qué es compartir el dolor de un familiar que se enfrenta a ella es Ozzy Osbourne. El vocalista de Black Sabbath anunció en 2012 que su hijo Jack, que se había convertido ya en estrella televisiva en Estados Unidos, había recibido el diagnóstico de esclerosis múltiple. La reacción de Jack al escuchar al médico fue de lo más frustrante: "Justo acabo de tener un bebé, el trabajo me va fenomenal... No podía dejar de pensar: ¿Por qué ahora?". Porque las cosas no llegan cuando uno las espera...

Cuando los enfermos son ellos

Pero, ¿qué famosos han hablado abiertamente de padecerla? Una de las últimas en revelarlo fue la actriz Selma Blair. Sus palabras nos llegaron a todos al corazón. Era octubre de 2018 cuando escribió en sus redes sociales: "Estoy discapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer cosas. Mi memoria se nubla. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS estropeado. Pero estamos en ello. Y me río, y no sé exactamente qué haré, pero lo haré lo mejor que pueda. Desde mi diagnóstico a las diez y media de la noche del 16 de agosto, he tenido el amor y el apoyo de mis amigos".

Poco a poco, aprendió a vivir con ello. Como lo hizo su compañera de profesión, célebre por su papel en 'Los Soprano', Jamie-Lynn Sigler. Abrió sus sentimientos al mundo en enero de 2016. Llevaba ya 15 años acostumbrándose a las limitaciones que impone esta dolencia. Pero, a la vez, dando ejemplo de que solo las ganas de esforzarse o no por conseguir las metas, son incapacitantes.

Jamie-Lynn Sigler en una imagen de 'Los Soprano', donde daba vida a Meadow. pinit

"Le dije a Luciano que ya no podía seguir con él porque me iba a convertir en una carga enorme. Él me dijo: 'Hasta ahora te amaba, pero a partir de ahora te adoro, y juntos vamos a sobrellevar esto'". Así contaba en una entrevista Nicoletta Montovani, viuda de Pavarotti, cómo le dio la noticia a su marido. Y cómo la enfermedad, lejos de ser un obstáculo, les unió aún más. Hasta el fin de los días del tenor.