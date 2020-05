29 may 2020 sara corral

Esta edición de 'Supervivientes 2020' ha dado para mucho. Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, se convertía en una de las concursantes más esperadas nada más confirmar su participación. Tras duros momentos y difíciles confesiones, la superviviente desvelaba cual era su mayor sueño: la reconciliación de sus hijos. Y es que, durante años, los hermanos han estado sin dirigirse ni una sola palabra a pesar de necesitar la unión en los peores momentos. Pero ayer, paso algo que no olvidarán nunca.

Durante el concurso, Elena ha comentado en alguna que otra ocasión que el verdadero sueño de su vida era ver la reconciliación de sus hijos. Algo que ayer, tras volver a verlos a través de una pantalla, pudo hacer.

"Te necesito tanto en mi vida, que bonita eres mi niña. Como te quiero ¡Qué guapa estás!", decía Elena al ver a su hija Adara que la ha estado defendiendo a capa y espada en el plató durante todo el concurso. Mientras, su hijo Aitor se acercaba sigiloso por detrás para darle a su madre una grata sorpresa. "Abrazaos", les decía Elena entre lágrimas.

"Os necesito juntos, necesito que seamos de verdad, los tres, me hacéis tan feliz. Se ha acabado la negatividad en mí. Se acabó la tensión, el no hablarnos, el mal rollo, el que no estemos unidos. Se acabó el no aceptarse cada uno como es, con nuestros defectos y nuestras virtudes", decía Elena entre lágrimas al ver esta bonita imagen.

Mientras que sus hijos aseguraban: "Se acabó, de corazón". ¿Recuperarán ahora todo el tiempo perdido?.