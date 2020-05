29 may 2020

El miércoles por la tarde, Pau Donés regresaba a la escena musical. Lo hacía con 'Eso que tú me das', un nuevo videoclip de Jarabe de Palo con su hija, Sara, en el papel de protagonista. Con una imagen que impactaba, fruto de la mella que la enfermedad está haciendo en su cuerpo, pero lanzando un mensaje optimista y esperanzador que tocaba muchos corazones.

A todos esos, que se han deshecho en halagos, ha querido dedicarles un nuevo agradecimiento, más allá del de esa canción que no tardaba en hacerse viral y que se ha colado, de manera irremediable, en nuestras cabezas. Ha sido a través del Instagram de su grupo. Y con el estilo que siempre ha tenido Pau y que le ha valido para ganarse el cariño de la gente.

"Yuuuhuuuuu casi 1 millón de visitas de 'Eso que tú me das' en menos de una semana. Por todo lo que me dais os estaré siempre agradecido", escribe junto a un buen puñado de emoticonos y adjuntando el enlace de YouTube de su tema, por si quedara alguien que aún no lo haya escuchado.

En agosto de 2018, Pau anunciaba que se tomaba un respiro de la música para cuidar su faceta personal. Concretamente, para cultivar una relación con su hija que le había llamado la atención varias veces por lo descuidada que la tenía en pro de avanzar en su carrera profesional. Un paréntesis que ha terminado con un regreso apoteósico.