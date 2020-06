30 may 2020 sara corral

Perteneciente a una de las familias más queridas y seguidas de la historia de España. Antonio Flores, hijo de Lola Flores y Antonio González, 'el pescailla', nos dejaba hace 25 años tras haber perdido recientemente a su madre, 'La faraona', a causa de un cáncer de mama. Hoy, sus hermanas y seres queridos, le recuerdan con este bonito homenaje con el que mantienen viva su esencia.

Antonio González, un gran artista, partía dejando a su familia y a su hija, Alba Flores, completamente desolados. El joven, que será siempre recordados por sus profundas letras que se han convertido para muchos en un himno, es recordado hoy por sus seres más queridos a través de estos mensajes.

Su hermana Lolita, no podía evitar emocionarse escribiendo: "25 años sin ti, mi hermano. Y contigo parte de mi vida, mi historia...pero aquí sigo echándote de menos todos los días de estos 25 años, echando coraje a vivir. Es complicado, sé que eres feliz y eso me consuela, no puedo decir feliz aniversario, pero si te digo que estés donde estés siempre serás parte de mi".

Amigos, familiares y seguidores, se sumaban a estas palabras de Lolita y le mandaban bonitos mensajes al cantautor. "En esta madrugada hace 25 años que mi hermano se me fue, pero sigue aquí conmigo, llenándome el corazón", le escribía también su hermana Rosario.