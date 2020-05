30 may 2020 sara corral

Blas Cantó se ha convertido en uno de los cantantes más seguidos y adorados del momento. Pero, ¿quién no recuerda a Blas en 'Auryn'?. La 'boyband' más famosa de nuestro país que cautivó a toda una generación, parece tener demasiados secretos que están saliendo a la luz. El joven, que decidió seguir con su carrera por solitario, ha pasado momentos muy duros tras perder recientemente a su padre. Sin embargo, ayer, con más ánimo, acudió a la 'Resistencia' donde desveló algunos de sus secretos más ocultos.

Nada más sentarse en el sillón de la 'Resistencia', David Broncano comenzó a hacer preguntas algo comprometidas sobre el pasado de 'Auryn'. Algo a lo que Blas no dudo ni un segundo en contestar sorprendiendo a todos.

"Realmente había de todo, Auryn tiene mucho misterio. Éramos una familia y pasan cosas", decía el joven, a lo que añadía: "Hay movidas y hay que ayudarse y lo pasas mal. Al principio hubo hostias y me la llevé yo. Éramos unos niños". Sin embargo, hubo una declaración que dejó a todos helados y que, sin duda, traerá cola.

"Cuando Auryn empezó, yo era el único que tenía dinero ahorrado, quizá unos 3.000 euros, y siempre era yo el que ponía. Me decían que me lo iban a devolver y sigo esperando", decía el joven mientras Broncano no podía evitar preguntarle en como había resuelto esto con sus compañeros.

A lo que él solo dijo: "Eso es lo que me jode de la gente. No me gusta que me digan que me van a devolver algo que no hacen. Nunca había dicho que me deben pasta. Me he quedado a gusto".