30 may 2020

Por fin una buena noticia después de tanta tragedia. El anuncio de compromiso de la modelo Vania Millán y su novio, el doctor Julián Bayón, ha sido la sorpresa más alegre de la temporada. Feliz como nunca, Vania se sincera y recuerda cómo vivió ese momento.

Hoy Corazón Lo de 'El anillo pa'cuando' en su caso ya es historia.

Vania Millán Fue toda una sorpresa. Es verdad que muchas veces me ha demostrado que quería todo conmigo, igual que yo con él, pero lo de la boda era algo que no me había planteado, creo que porque me sentía muy bien a su lado y, dado que ya había estado casada antes (con René Ramos), no lo veía necesario. Lo que pasa es que el confinamiento en nuestro caso ha servido para unirnos aún más y por eso, cuando me apareció con el anillo y las cosas que me dijo, creí que era fruto del encierro. La sorpresa es que ya tenía la idea y el anillo antes de la pandemia y había estado esperando para encontrar el momento adecuado, pero en vista del panorama decidió no esperar y me lo entregó en casa. No me lo esperaba. Estamos volcados en los preparativos de su nueva clínica y cuando llegó con champán pensé que quería celebrar que ya estaba todo listo pero la sorpresa fue absoluta.

H.C. Llevan dos años preparando la Clínica Bayón pero ese es también el tiempo que tienen de relación. Lo suyo ha sido conciliar trabajo y amor.

V.M. Nos conocíamos de antes, cuando ambos estábamos casados, y coincidimos en nuestras crisis matrimoniales llegando a aconsejarnos por intentar salvar cada uno lo nuestro. Después vino mi separación y, pasado un tiempo, me ofreció trabajar en su clínica tras un año de muchas rupturas en mi vida, tiempo que utilicé para formarme en coaching personal. Me puse a llevar la comunicación de la Clínica Bayón que era el proyecto de su vida y ahí ya estábamos los dos libres. A Julián siempre le había admirado pero reconozco que tomé todo con cierta cautela hasta que entendí que quería apostar por lo nuestro. Hoy me encargo de la parte emocional del centro.

H.C. Su novio no pudo ejercer su especialidad como estético durante la pandemia pero quiso luchar contra el Covid 19.

V.M. Como médico sabía que el problema era serio y de ahí que cerramos la clínica antes de la alarma. Su padre ha sido una eminencia en la medicina estética y conoce ese mundo desde niño, por eso cuando le dijeron que el punto más débil eran las residencias no dudó en trabajar allí. No permitían trasladar a los ancianos a hospitales y ni imaginas lo que vio en los primeros momentos. Lo que pasa es que los médicos saben centrarse en salvar vidas y no era momento de lamentarse. Ha sido duro pero ya pudo restablecerse el orden y volver a la normalidad.

H.C. ¿Ya tienen fecha para la boda?

V.M. Será el próximo año y esperemos que no estemos con este problema. Lo único que deseamos es una boda religiosa ya que la anterior fue civil. Al contrario que mi anterior enlace, en esta ocasión tengo claro que sea por la iglesia ya que considero que el compromiso es más auténtico. Así al menos lo siento. Debe ser porque todos cambiamos y yo me siento muy diferente.

H.C. ¿Llegarán los bebés pronto?

V.M. Me encantaría. Con René también quise pero no llegaron. El hecho de que él tenga ya dos hijos indica que el problema debe ser mío. He ido muchas veces al médico por este asunto. Hice un tratamiento de fertilidad con René pero no salió bien y luego ya vino la separación. No pierdo la esperanza y no puedo esperar más porque voy a cumplir los 43 años pero tengo la fe de que seré madre. El médico me dice que no tengo ningún problema físico pero ojalá sea cuanto antes.

H.C. ¿Cómo es su relación actual con su ex?

V.M. Solo deseo que le vaya muy bien en la vida. Hablamos cuando toca hacerlo porque hay mucho cariño.

H.C. ¿Les perjudicó no tener hijos?

V.M. No creo. Lo que me movió a terminar fueron otras cosas. Me costó, porque después de tanto tiempo estás llena de dudas y de haber tenido hijos igual no hubiera dado ese paso, pero pasado el tiempo sé que fue la mejor decisión. Al principio René no lo encajó bien, como es lógico, pero en el fondo sabíamos que había que hacerlo. Hoy le veo feliz con Lorena y me encanta. Tenía el sueño de formar una familia y ya tiene a su hijo además de Daniela, a la que tanto quiero. Yo espero poder cuidar a mis propios hijos.