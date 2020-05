31 may 2020 sara corral

A pesar de llevar muchos años en la profesión y saber lo que esta conlleva en algunas ocasiones, Isabel Rábago está pasando por uno de sus peores momentos laborales. Y es que, aunque está más que acostumbrada a estar en el ojo del huracán y ser la protagonista de numerosas polémicas, jamás había vivido algo así. Y aunque ya denunció la situación la semana pasada, ayer se derrumbó en directo tras recibir nuevas informaciones.

La semana pasada, Isabel publicó a través de su cuenta personal de Instagram y Twitter, un documento que dio mucho que hablar. Y es que la periodista había tenido que ir de madrugada a denunciar a la Guardia Civil tras unas fuertes amenazas que estaba recibiendo por email.

Hace una semana, una persona se puso en contacto con ella para darle algunas informaciones. "Se pone en contacto conmigo y me pasa documentos judiciales que yo cuestiono. Paso los documentos a dirección y yo me desentiendo", comenzaba diciendo Isabel.

"Me encuentro con cuatro o cinco mails en los que me dice que o le contesto o… Bueno, una serie de mensajes por los que me va cambiando la cara y la persona que vive conmigo me ve la cara, ve los mails y me dice ahora mismo nos vestimos y nos vamos a la Guardia Civil", añadía entre lágrimas.

Fue entonces cuando se mostró el comunicado del abogado de esta persona, donde podía leerse: "Así mismo, mi cliente pide disculpas por lo sucedido e invita a que la señora Rábago se pronuncie al respecto pues fue fruto de un calentón del momento". A lo que esta contestó llorando: ""No quiero un acuerdo, quiero que un juez me diga si es un calentón".