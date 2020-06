2 jun 2020

No una ni dos, sino tres veces son las que Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros (aquí, su nuevo proyecto), ha pasado por el quirófano para retocarse el pecho. La última, hace unos días. Ella misma ha desvelado que se ha sometido a esa intervención y que, por eso, se pueden intuir los vendajes debajo de la parte superior de su camiseta.

La modelo, que se realizó un aumento de pecho hace tres años y se retocó uno después, ha querido detallar qué es lo que ha pasado para que haya decidido acudir, de nuevo, a la Clínica Bruselas. Al parecer, el resultado no era el deseado, y antes que quedarse con algo que no le convencía ni resolvía los complejos del pasado, tomaba la determinación de tirar, una vez más, de bisturí.

Al parecer, en estos meses, "debido a mi fisionomía haciendo un efecto como si fuese sinmastia", escribe al lado de un vídeo colgado en su Instagram, de 10 minutos de duranción. "Ya que me opero... que al menos me guste. El escote no me gustaba y tenía un complejo", añadía.

Y detallaba que lo que había hecho era reducirse el tamaño (todo lo contrario que había hecho en las intervenciones anteriores) para intentar sentirse cómoda consigo misma. Marta aseguraba sentirse perfectamente desde el primer momento y estar convencida de que, esta vez sí, ha conseguido el resultado deseado para su pecho.