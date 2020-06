3 jun 2020

Sucedía este lunes a media tarde. Beatriz Rico, tras escuchar en las noticias que España había registrado su primera jornada sin muertes por culpa del coronavirus, se lanzaba a escribir un tuit lleno de alegría ante una de las noticias más positivas que recordemos. ¿Quién iba a imaginarse que acabaría disgustándose por ello?

Eran poco menos de las cinco y media cuando la actriz escribía ante sus 'followers': "Bueno, pues ya tenemos la noticia del año: 0 personas fallecidas a causa de la Covid-19. ¿Os dais cuenta? ¡0 fallecidos! Hoy, 1 de junio de 2020. ¡Ceroooooooo!". Unas palabras llenas de un júbilo más que normal después del drama de estos casi tres meses de atrás.

Bueno, pues ya tenemos la noticia del año: 0 personas fallecidas a causa de la covid-19. Os dais cuenta????? 0 fallecidos!!!!!!!!!!!! Hoy, 1 de junio de 2020. Ceroooooooo! — Beatriz Rico (@bearicoactriz) June 1, 2020

Sin embargo, había quien le indicaba que no estaba en lo cierto. A pesar de que ella tan solo estaba montando la fiesta después de las notificaciones realizadas por las autoridades competentes. "Castilla La mancha ha reportado 5 muertos en las últimas 24h. Borra el tweet o rectifícalo..."

Castilla La mancha ha reportado 5 muertos en las últimas 24h. Borra el tweet o rectificalo... — Why? (@Hereare18) June 1, 2020

A pesar de que había quien sostenía que Beatriz estaba en lo cierto y que era este usuario quien debía rectificar (y que desde otros puntos de la geografía española contradecían a las autoridades), ella se llevaba un disgusto. Sobre todo, porque no entendía ese afán de la gente de chafar las buenas noticias, máxime con la que nos ha caído encima.

"Me voy a la cama triste, incrédula y hundida. He compartido feliz la noticia de que hoy, por fin, han anunciado 0 fallecidos. Me están insultando, me 'ordenan' que quite el tuit o lo corrija. ¡Hay gente molesta porque las cifras de fallecidos mejoren! Es de terror. ¿Sois personas?", se preguntaba antes de irse a dormir con esa desazón.