4 jun 2020

Él, que ha pasado de no tener nada a tenerlo todo, sabe lo que es crecer en un barrio como Pan Bendito. Quizás por eso, Omar Montes sintió la necesidad de hacer algo por aquellos que peor lo están pasando y que tiene a tiro de piedra. El cantante se ha dedicado, en las últimas semanas, a echar una mano a algunos de sus vecinos en una situación precaria que se ha visto agravada por la pandemia.

Era en 'El Intermedio' donde Omar explicaba qué le había movido a levantarse del sofá y ponerse en marcha: "Había una familia que necesitaba productos de limpieza y por ahí empecé. Me hizo gracia el decir que podía ayudar a gente en vez de estar en casa vagueando viendo series, que ya estaba harto porque me había visto todas las de Netflix".

No lo hace solo. El material lo leva en la fugoneta del padre de un amigo, y cuanta con varias manos junto a las que ha tejido esta red de solidaridad, empezando por los que tiene más próximos: "Pensé, vamos a ayudar un poco que siempre es bonito. Fui de boca en boca y me empezaron a llamar familias cercanas, por Instagram... tengo muy buenos ayudantes que, sin ellos, no podría hacer esta labor".

"A veces me piden cosas específicas, pero también hay gente que me pide ayuda y yo le hago la dieta", explica, poniendo esa pizca de humor por la que siempre se ha caracterizado el ex de Chabelita Pantoja. Asegura que lo hace porque no quiere "ser el más rico del cementerio". Un gesto que le honra y que le convierte en un héroe, en un justiciero de barrio que no olvida sus orígenes humildes ahora que, como él mismo reconoció en una entrevista reciente, gasta más de lo que debería.