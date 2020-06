4 jun 2020

Y por fin llegó el día en el que Verdeliss ha podido ver cumplido su sueño de mudarse a ese chalé, a las afueras de Pamplona, donde tendrá espacio más que suficiente para toda su prole. Exactamente, 500 metros cuadrados. Mucho más amplio que el piso de 90 metros cuadrados en el que, hasta la fecha, tenían que convivir su marido, ella y sus siete hijos.

Ha sido ella misma quien ha dado la buena noticia a sus seguidores. Esos que han seguido al detalle las penurias de Verdeliss porque no veía el momento de poder instalarse en un inmueble que, según se estima, le habría costado a la 'influencer' unos 600.000 euros. Lo hacía con una simple foto sentada en el suelo de su antigua casa y un "gracias pisito, por haber sido un lienzo maravilloso donde pintar la historia de nuestra familia".

Poco después, ya celebraba con júbilo estar asentados en esa nueva casa. Lo hacía con una foto familiar en el jardín, casi sin creerse aún que todo eso fuera suyo. "No puedo creer que sea 'nuestro' olivo, no puedo creer que esté plantado en 'nuestro' jardín. Desde que hicimos la mudanza vivimos flotando en una nube", son las palabras dentro de ese mensaje con las que no puede contener su emoción.

Y explica que ya se ha encargado de hacer frente a una de las preocupaciones que tenía: "Aún queda trabajo por delante, pero tema mosquitos solucionado. Es algo que nos preocupaba bastante, puesto que en esta casa abundan y aparte de lo molestos que son, tanto Irati como Eider lo pasan fatal con los picotazos... les genera unas reacciones horrible en la piel".