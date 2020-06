7 jun 2020

Sin poder viajar hasta su localidad natal de Andújar (Jaén), donde vive su madre de 82 años, la actriz María José Cantudo ha vivido el confinamiento con resignación y preocupación pero conectada a una realidad que nadie podía imaginar. De naturaleza casera, evadirse de la vida social es algo que eligió hace tiempo.

Corazón En esta situación que aún vivimos, querría saber cómo se encuentra y si ha tenido que vivir alguna desgracia cercana.

María José Cantudo Afortunadamente nadie de mis seres queridos más cercanos se ha visto afectado, pero sabes que mi debilidad siempre han sido los mayores, a los que ayudo en todo lo que puedo, y ver cómo se han ido tantos de una generación fundamental en nuestro país, que lucharon por la España que hoy tenemos, me ha resultado extremadamente doloroso. No se merecían morir así, un horror. Si le llega a ocurrir a mi madre te aseguro que me muero.

C. Usted sigue en su casa de Madrid, separada de su familia.

M. J. Desde hace muchos años vivo sola en Madrid con una mujer que se encarga de las labores domésticas, pero ante la pandemia le dije que se quedara en su casa con su marido porque creí que era lo acertado. Reconozco que me encanta vivir sola y no necesito estar en la calle. Donde más me entretengo es en mi hábitat, haciendo manualidades… Lo que no me gusta es la soledad impuesta por esta circunstancia.

C. Doy fe de la dedicación que pone en sus casas, que decora hasta el último detalle. Tras vender el piso que tenía en Serrano se instaló en el centro de Madrid. ¿Está ahí o en su casa de Navacerrada?

M. J. Estoy en el piso que reformé en el centro y que tantos problemas me dio. Vendí dos casas y compré este piso que trajo muchos problemas legales, ya que hubo unos engaños en la venta, una estafa que llevé ante la Justicia y está pendiente de resolución. Ya sabes lo lenta que es la Justicia para algunos, sobre todo para los que trabajamos y somos honrados. La casa es mía pero hay cosas pendientes de resolver que comentaré cuando tenga una sentencia.

C. ¿Es por lo que muchas veces se ha hablado de su presunta ruina económica?

M. J. Eso me hace tanta gracia como cuando afirman que soy una soltera de oro. Soy una trabajadora que he luchado muchísimo y es verdad que he ganado dinero, pero también he sabido cuidarlo, ya que nunca he sido una derrochadora. He sabido invertir bien, sobre todo en el arte, que es lo que me gusta, y eso me ha incrementado mi patrimonio. Te aseguro que ni soy multimillonaria ni he estado arruinada. De entrada, necesito muy poco para vivir y eso ha hecho que siempre tuviera la espalda bien cubierta. No suelo mirar atrás ni me regodeo en mi carrera con nostalgia del pasado. Duermo divinamente por las noches y feliz. Además de creer en Dios, también soy consciente del mal que veo en la gente.

C. ¿Piensa que hoy la crispación entre las personas ha subido alarmantemente?

M. J. Sí. Hay mucho odio y no entiendo por qué hay que estar mirando tanto al pasado y remover historias que no vienen a cuento. Deberíamos estar unidos y creer en nuestro país. Siempre he sido muy respetuosa con todas las ideologías ya que a mi teatro han venido todas, y no me gustan las faltas de respeto. Lo que veo ahora es que hay mucha injusticia y mentira.

C. ¿Sueña con volver al teatro?

M. J. No. Yo he producido mis obras de teatro y he dejado el listón muy alto ya que cuidaba hasta el último detalle, algo que hoy sería impensable. En la vida hay que saber dónde se está y yo hoy me encuentro bien sin esa necesidad. Me conformo con lo que he obtenido y quién sabe si en unos años me apetecerá hacer algo de alta comedia, pero te aseguro que ahora lo único que deseo es estar en paz y tener a los míos bien.

Llevo 17 años sola. El gran ejemplo de hombre en mi vida ha sido mi padre y eso no lo he encontrado"

C. ¿No le gustaría un amor con el que compartir este tiempo?

M. J. En eso estoy "hasta por encima de los pelos", como decía un personaje de Mariquilla Terremoto. Terminé mi última historia con Enrique Cornejo y únicamente he tenido tres amores en mi vida. El gran ejemplo de hombre en mi vida ha sido mi padre y eso no lo he encontrado. No quiero medias tintas y de ahí que lleve 17 años sola.

C. ¿Se imagina la casa llena de nietos?

M. J. Mi hijo se casará pronto, pero los nietos no me los he planteado. Supongo que un nieto me volvería loca. Estoy muy orgullosa de mi hijo, al que he criado con la ayuda de mi madre ya que no paraba de trabajar para sacar a mi familia adelante. Por eso no tuve más.