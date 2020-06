7 jun 2020

Los últimos meses para Toñi Moreno están siendo como una montaña rusa. Rompió su relación con la cantante Rosana, fue mamá primeriza de la pequeña Lola, tuvo que dejar 'Mujeres y hombres y viceversa' y se ha tenido que aislar como todos durante la cuarentena. Pero la presentadora sonríe y ha llegado a los 47 años con una "juventud renovada".

Y no solo porque se haya embarcado en un nuevo proyecto editorial que dará luz a su primer libro titulado 'Mami fit' en el que contará su experiencia tras el embarazo combinada con alimentación, ejercicios y recomendaciones de hábitos saludables de Raquel López, una entrenadora especializada en suelo pélvico y diástasis abdominal.

También porque ahora es madre y deberá seguir aprendiendo de la pequeña Lola y de lo que supone ver cómo crece.

Así, Toñi Moreno ha decidido celebrar su 47 cumpleaños en instagram con una foto de su hija acompañada de un texto de lo más tierno: "Mi mejor regalo de cumpleaños. He llegado a los 47 y además del vértigo, tengo una juventud renovada. Me queda tanto por aprender, emprender, construir, amar, compartir... son verbos que me encantan. Lo mejor siempre está por llegar. Gracias por vuestras felicitaciones. Os quiero".

¡Felicidades Toñi!