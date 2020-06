8 jun 2020

Entre los intocables para Rocío Flores (su cambio físico tras pasar por 'Supervivientes') se encuentra su tía Gloria Camila Ortega. Y, para esta última, su padre, José Ortega Cano, es más que sagrado. Así que anoche, tras ver ese polígrafo de Kiko Jiménez (la mano negra que ha cortado su carrera en televisión) mientras ella estaba en la isla de 'Supervivientes 2020', la joven no pudo hacer otra cosa que arremeter contra el que fue novio de su tía durante cuatro años.

Porque durante el debate final del 'reality' se les puso un extracto de esa entrevista, y si bien la mujer del torero, Ana María Aldón, no entró al trapo, a joven no pudo evitarlo y explotó en directo. "Yo si te voy a decir lo que me parece, me parece un sinvergüenza", decía al presentador de la noche, Jorge Javier Vázquez.

Reproducir Kiko Joménez durante el polígrafo en 'Sábado Deluxe'. Pincha sobre la foto para ver las parejas de famosos que rompieron en 2019, como él y Gloria Camila.

"Debería de haber tenido más respeto por el que ha sido su suegro y donde se ha metido, en la casa que se ha metido y como lo hemos cuidado", añadía Rocío, que es sabido que le guarda mucho rencor por todo lo que dijo de Gloria Camila cuando se produjo la ruptura, el pasado verano. Y por cómo ha actuado después, con Sofía Suescun como cómplice.

"No voy a decir nada. Le quería mucho y le tenía muchísimo aprecio, pero prefiero quedarme con el sentimiento que tuve en su día y no decir nada", eran las cautas palabras de Ana María, pero el de Linares ya se había ido bien servido por obra y gracia de Rocío, que ahora ya es un personaje televisivo en toda regla y ha demostrado que por los suyos, no se muerde la lengua.