8 jun 2020

A Kiko Matamoros se le ha acabado la paciencia con Makoke y sus declaraciones recurrentes. Hace casi dos años que anunciaron su separación (aunque él confesó que deberían haberlo hecho antes) y le parece un tiempo más que suficiente como para haber lavado los trapos sucios y poder continuar cada uno por su camino, sin reproches públicos ni sacar el tema de vez en cuando a la la palestra para hacer caja o ganar notoriedad.

Porque eso es lo que se desprendía de las palabras que este domingo, después de las pronunciadas un día antes por su ex, le dedicaba en el plató de 'Viva a vida. "Estoy decepcionada con él como padre. Es una pena que los hijos sean víctimas de las relaciones de sus padres", era la 'pullita' lanzada por ella el sábado y que se encontraba con que Kiko recogía el guante, pero para pedir que se le deje ya en paz.

"Estoy harto de ser el sostén económico y para dar declaraciones que haga lo que sea. Que me deje en paz. Me voy a poner de rodillas para pedirle que me deje en paz. Que haga memoria si quiere y que hable de todas sus relaciones de pareja. De todas las decepciones que se han llevado sus parejas, tiene una vida muy interesante. Me da casi asco, es una cosa horrorosa", se desahogaba Matamoros.

"Me parece que no tengo que entrar en eso, es lo que me ha pedido, que no hable por su pudor personal, profesionalmente no le interesa. No lo entiendo… si mi hija me diera permiso, lo haría con toda la naturalidad del mundo. Cada vez que sale mi hija en público es porque la saca la madre. A mí me ha pedido que no lo haga y no lo voy a hacer", explicaba el motivo por el que no sacaba a relucir su relación con Anita.

"Uno no aguanta por los hijos, eso es un error que solemos cometer de vez en cuando creo para engañarnos a nosotros mismos. Por comodidad, porque crees que las cosas pueden retomarse, porque tienes un recuerdo.. pero al final te das cuenta de que es una estupidez. Creo que la gran mentira de mi vida ha sido engañarme a mí mismo. Yo también he mentido mucho, pero no más que el común de los mortales", reflexionaba visiblemente emocionado y antes de entrar en un examen de conciencia en el que reconocía no haber sido el padre ideal.

"Probablemente he sido una mierda de padre", sentenciaba tras haberse definido como un "monigote televisivo" al que no le pedían "permiso ni para meter un perro en casa". Unas palabras que provocaban que su pareja, Marta López Álamo, llamara e directo a 'Viva la vida' para mostrarle todo su apoyo ante el mal trago que estaba pasando.