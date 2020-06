8 jun 2020

'Supervivientes 2020' ha servido (entre otras muchas cosas) para conocer en profundidad a Ana María Aldón. La diseñadora llegó a Honduras siendo la mujer de José Ortega Cano y ha regresado a España convertida en un personaje con peso específico y valedora de una silla en un plató por ella misma (además de con un cambio de look radical). Pero lo que no se imaginaba es que algunas de sus declaraciones o que ciertos comportamientos fuesen a ser mal vistos por parte de la familia de su marido.

Anoche lo comprobó en directo. Telecinco emitió la última gala tras coronar a Jorge Pérez como ganador. Allí, Ana María fue consciente de que algunas de sus palabras se han clavado como un dardo en el entorno de Ortega Cano. En concreto, eran unas declaraciones de Conchi, hermana del torero, cuando se pensaba que nadie la escuchaba las que más daño le hacían a la segunda finalista de esta edición del 'reality'.

Conchi se mostraba molesta por aquellas manifestaciones de Aldón en las que entraba en detalles de su vida íntima con José. Unas declaraciones en las que la hermana del torero llega a decir que poco menos que la familia la recogió de la calle, que es lo que peor sentaba a Ana María. No podía si quiera contener las lágrimas, sobre todo, ante el daño que podía haber hecho a su marido, al que escuchaba entrar muy nervioso en 'Sálvame' y de lo que se siente única responsable.

"No creo que lo haya dicho con esa intención, aún así si le ha sentado mal, es la hermana de mi marido y la respeto. "Me llevo bien con todo el mundo, pero porque procuro no entrar en conflicto, vivo felizmente con mi marido y los demás viven en sus casas", decía Ana María quien, dolida, añadía: "No soy ninguna vagabunda, a mí nadie me ha recogido de la calle".

Con todo y con eso, Ana María aseguraba estar más que satisfecha con el concurso que ha realizado, porque ha conseguido cumplir con sus dos grandes metas, las que la llevaron a volar al otro lado del mundo: "Vine con dos objetivos, para que dejaran de decirme ya aprovechada y, por otro, por mi madre".